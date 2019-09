El mundo de los videojuegos ha cambiado mucho. Ya no es simplemente encender la consola y jugar una partida. Ahora las sensaciones son más amplias. Hasta el punto de que se han creado plataformas de videojuegos que puedes contratar. Es decir, que la gente paga por jugar on line con otras personas,. Y es que esto es toda una fiebre que cuenta con muchos adeptos. En PS Now, Xbox Game Pass encontrarás videojuegos alucinantes.

En el caso de las plataformas de videojuegos, son los distintos tipos de dispositivo en los que se ejecutan los videojuegos. Los cuatro tipos de plataforma más populares son el PC, las videoconsolas, los dispositivos portátiles y las máquinas arcade. La videoconsola por antonomasia es un aparato de sobremesa que se conecta a un televisor para la visualización de sus imágenes, pero existen también modelos de bolsillo con pantalla incluida, conocidos como videoconsolas portátiles.