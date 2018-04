Aprende a programar los mensajes de Whatsapp para enviarlos en otro momento

¿Sabías que puedes programar los mensajes de Whatstapp para otro momento?. Si es que nos encantan que las aplicaciones vayan sufriendo cambios y que estos, sean para mejor. Es una manera perfecta de que las cosas vayan mejorando. Así, ya no habrá problema por esos lapsus que en ocasiones nos pueden jugar malas pasadas.

Programar los mensajes de Whatsapp es toda una realidad. Así, si tienes algún cumpleaños a la vista o una fecha igual de especial, no hace falta que esperes el mismo día. Podrás ir programando mensajes cuando te vengan a la cabeza. Aunque siempre hay alguna pequeña desventaja que te vamos a comentar.

Cómo se programan los mensajes de Whatsapp

Hay que decir que la única desventaja es que no se puede hacer desde la propia aplicación. Es decir, que la app de Whatsapp no nos permite programar los mensajes. Pero desde luego, tampoco es un impedimento para ello. Ya que hay maneras muy sencillas de hacerlo. ¿Cómo?, pues con otras aplicaciones que sí nos permitirán dicho cambio.

Una de las aplicaciones que debes descargarte para programar mensajes es, ‘Seebye Scheduler’ y ‘Messenger API’. Una vez que las tengamos instaladas, entonces ya podremos comenzar a usarlas de manera correcta. Para ello, tienes que ir a ajustes de teléfono y seleccionar, ‘Messenger API’. Digamos que es darle permiso para que pueda acceder a Whatsapp.

Ahora, para poder llevar a cabo nuestro cometido, tendremos que ir a la aplicación principal que es ‘Seebye Scheduler’. En ella veremos un símbolo ‘+’ y será ahí donde podamos seleccionar la fecha así como la hora en la que queremos que nuestro mensaje se envíe. Todos los mensajes se van organizando por título. Claro que cuando decimos mensajes, también puedes enviar imágenes. Así, las felicitaciones quedarán coronadas de otra manera más original.

Claro que cuando tienes un mensaje ya programado y te das cuenta de que no lo quieres enviar, siempre puedes borrarlo. Por el contrario, si tienes que felicitar a varias personas o bien quieres felicitar a la misma, más veces y de manera original, también podrás hacer que dicho mensaje se repita cuando tú quieras. Ya puede ser cada día, mes o año. Otro dato muy importante, cuando el teléfono está apagado, los mensajes no se enviarán. Además para que se envíen sin problema, la pantalla debe estar desbloqueada. La aplicación mencionada está solamente disponible para Android, ya que para iPhone solamente existen aplicaciones como recordatorios pero todavía no para programar mensajes de Whatsapp.