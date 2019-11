1 Ahorrar datos en plataformas

Los móviles cada vez están mejor preparados. Solo hay que ver los últimos modelos que han salido al mercado. Todo ha cambiado y ahora somos capaces de ver series y películas. Ya que incorporan pantallas de Full HD e incluso 4K, soporte para HDR y espacios de color ampliad. O incluso sonido Dolby Atmos o envolvente. Es como verlo en casa.

Podemos tener un gran móvil, pero posteriormente la tarifa de datos no está a la altura. Es como tener un Ferrari pero luego no tener gasolina. Y es posible que la tarifa de datos móvil contratada no de abasto para tantas series como hay disponibles en Netflix, Amazon Prime Video o HBO. Apunta que te vamos a decir cómo lo puedes hacer.