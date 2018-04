Robo de datos: ¿Para qué necesita la linterna de mi móvil acceder a mis contactos?

Aunque no lo tengamos tan presente, o quizás no lo pensemos dos, veces el robo de datos está a la orden del día. De una manera disimulada pero desde luego, estamos más que controlados. Gracias a las aplicaciones y a la tecnología conseguimos estar siempre conectados y a la última.

Algo que siempre es muy bueno, pero tanto como tiene cosas buenas, también dispone de otras que no lo son tanto. Así es que, el robo de datos hasta se puede hacer con la linterna de tu móvil. Si te estás preguntando para qué necesita dicha linterna saber sobre ti, hoy te lo contamos claramente.

El robo de datos hasta en la linterna de mi móvil

Las aplicaciones van recopilando nuestros datos. Hasta ahí, lo debemos tener muy claro, ya que esto puede ser contraproducente. Más que nada porque a la larga, tendrán más información de la que pensamos. Así que, no sabemos si con el paso del tiempo, esa información se puede usar de una manera maliciosa y que nos puede afectar, tanto a nuestra vida como a nuestro trabajo del futuro.

Imagínate que hoy por hoy eres muy joven y que cuando seas mayor, tienes un alto puesto en el gobierno. Dicha información que va siendo recopilada de ti, se puede llegar a usar. Algo que no tiene por qué ser muy beneficioso para tu vida. Pero es así, no estamos a salvo de un robo de datos. Porque la cuestión está en que las aplicaciones no solamente recopilan todo aquello que nosotros publicamos o que está a la vista.

El problema llega cuando también hace lo mismo de nuestras fotos, vídeos, ubicaciones y hasta el micrófono. Sin duda, ahí tenemos toda nuestra vida y, en alguna ocasión, si saliera a la luz seguro que no nos gustaba tanto. Pues por si no te habías dado cuenta, la linterna de tu móvil también recopilará todos esos datos.

Sobre todo, cuando te descargues las aplicaciones que tienen la función de linternas. Es una aplicación más, que cuenta con ciertos permisos que hay que aceptar. Solo de este modo, obtendremos el máximo rendimiento de la misma. De ahí que hasta la linterna se vea involucrada en el tema de tener tus datos. Muchas veces aceptamos lo que se nos plantea, a modo de accesos y sin leer. Pero una linterna del móvil no necesita para nada poder enviar SMS, por ejemplo. Por otro lado, es cierto que la Comisión Europa es la que obliga a las aplicaciones a pedir los permisos para poder acceder a los archivos o contactos de nuestro teléfono. Pero también es cierto que debemos leer siempre todo muy bien.