Mitos sobre la batería de tu móvil que son totalmente falsos

Dejar descargar toda la batería antes de volver a cargarla

Era uno de los mitos sobre la batería de tu móvil que siempre has respetado. Más que nada porque se nos decía que si no dejábamos gastar toda la batería y lo poníamos a cargar, ésta se podía dañar. Así que como siempre queríamos que nuestro teléfono nos durar mucho, lo respetábamos a rajatabla. No conectábamos el cargador hasta que la última rayita del móvil estuviera ya en rojo y aún así, temblando. Es cierto que esto sucedía con las baterías viejas porque parece que se olvidaban un poco de su carga y no se reponían de la manera que hoy conocemos.

Es por ello que hoy en día ya estamos hablando de una nueva generación de teléfonos móviles que no cuentan con baterías tan delicadas. Dichas baterías tienen iones de litio que tienen más soporte y no se van a dañar porque las pongas a cargar todavía con algunas rayas de batería. Ahora ya sabes que no tienes por qué dejarla descargar del todo antes de enchufar el teléfono. Eso sí, algunos fabricantes insisten en que cada dos o tres meses, sí la dejes descargar del todo antes de volver a cargarla. ¡Es una manera de calibrarla!.