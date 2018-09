Famosos con un iPhone mientras patrocinaban a otras compañías

Kate Upton y su iPhone

La moda y también actriz, Kate Upton es uno de los rostros más conocidos. Porque además también es imagen de ciertos productos. Por eso, es habitual verla en presentaciones de todo tipo. Una de las más comunes y que hoy acapara nuestro tiempo, es el mundo de lo móviles. Sí, a Kate la han contratado para la presentación de uno de los móviles por excelencia. Se trataba del Galaxy Note 10.1. El momento se vivió en Nueva York y a todo lujo de detalles.

Por lo que la modelo no podía faltar. Para aprovechar y promocionar el evento, Samsung contó con la participación de la joven. Lo cierto es que ella posó como nadie con su nuevo teléfono y ante todos los reporteros que allí se congregaron. Bueno, aunque eso de su nuevo teléfono quizás no fuera así. Porque en un momento, se le fotografió sentada y a su lado, su móvil real: un iPhone. Parece que no queda bonito del todo en un evento de tal magnitud. Pero sí, ha sido pillada in fraganti.