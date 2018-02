La tecnología siempre sigue avanzando para dejarnos las grandes mejoras en nuestros dispositivos. Sin duda, si ya las memorias o las baterías cuando en esas mejores importantes, las pantallas o paneles IPS y OLED de los móviles, no se quedan atrás. Quizás muchos no reparemos en ellos, pero no está de más el comparar y saber las diferencias.

Sí es cierto que muchos usuarios se fijan en otras cualidades de cada teléfono, pero no está de más que sepamos bien las cualidades de cada uno. De ahí que hoy nos centremos en los paneles IPS y OLED de los móviles. Descubrirás las grandes ventajas así como todo lo que necesitas saber de ambos. ¿Estás preparado?.

Diferencias entre los paneles IPS y OLED de los móviles

La pantalla es una de las partes más importantes de cada teléfono. Más que nada, porque aunque pensemos lo contrario, sí es cierto que es quien nos aporta una visión esencial. Visión que se va traduciendo en tiempos de respuesta y de formas o colores que han ido mejorando con el paso del tiempo.

Paneles IPS: Los primeros son los paneles IPS nos los encontraremos en la gran mayoría de los teléfonos reducir el consumo energético. Las imágenes son mucho más nítidas y sus colores más consistentes. Cuenta con muy buenos niveles de brillo así como de contraste que podemos ajustar sin perder la mencionada nitidez. En resumen, sus ángulos de visión son más amplios.

Paneles OLED: En este caso, hablamos de unos paneles que tienen una tecnología denominada autoluminiscente. En pocas palabras, que cada píxel brilla o se puede iluminar por sí mismo. Los negros serán mucho más profundos y los ángulos de visión también se mejoran. Pero en este caso, aparte de estas grandes cualidades es mucho más raro el ver un móvil con este tipo de paneles. ¿Por qué?, pues porque en algunos casos se ha visto cómo muestra los colores más saturados, más intensos. Aún así, los de la gama Samsung

Como vemos, ambas opciones cuentan con mejoras en la calidad de su imagen y una amplitud de la misma. Pero básicamente la que más presente está en nuestro día a día es la IPS. Ya que suele ser principal tanto en móviles de alta gama con de media.