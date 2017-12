Aunque así a priori puede sonar un tanto raro, no está de más el aprender a rastrear un móvil mediante Google. No es queramos saber dónde está la gente ni tenerlos controlados a todos. Aunque es una ayuda ya que también nos va a servir para encontrar nuestro teléfono en caso de robo o de haberlo perdido.

Así que como vemos, parece que el aprender a rastrear un móvil va a ser una opción que necesitamos y que no siempre sabemos o conocemos. A partir de ahora ya no se te escapará nada de nada. Tendrás tu teléfono siempre cerca aunque no sea de manera física, ya que solo sirven un par de pasos para conseguirlo.

Aprende a rastrear un móvil mediante Google

Como verás, aprender a rastrear un móvil es algo más sencillo de lo que puedas imaginar. Para que funcione a la perfección necesitas de una aplicación. No, no es necesario descargarla. Pero sí que necesitas tener alguna cuenta de Gmail en tu móvil y que lógicamente esté activada. A partir de estos dos pequeños pasos ya tendremos el camino preparado.

Ahora tendrás que entrar en la página Android Device Manager. Ahí verás como hay diferentes opciones que puedes usar. A nosotros hoy nos interesa el tema del rastreo del teléfono móvil. Por lo que tendremos que elegir la opción que queramos en ese momento. Eso sí, también puedes encontrar tu teléfono o saber su ubicación real en tan solo un paso.

Para ello tendrás que escribir en el buscador de Google la pregunta del millón: “¿Dónde está mi móvil?”. El paso siguiente será un mapa en el que descubrirás dónde tienes el teléfono, ya que se te mostrará de manera concisa. Como ves, son pasos sencillos y que sin duda, te darán toda la información que estabas esperando.

Cómo rastrear y encontrar el móvil

Otra de las opciones es el timeline de Google. Aunque es una forma sencilla de poder rastrear el teléfono, también tienes que saber que te mostrará un mapa. En él, te descubrirá el recorrido que ha hecho el teléfono, simplemente escribiendo la fecha. Para algunos teléfonos como los Samsung tienen el famoso Find my Mobile.

Tan solo tienes que estar registrado y tener cuenta Samsung. Toda tarjeta SIM puede ser localizada, siempre y cuando tenga conectada una cuenta de Gmail. Si no es así y como bien hemos comentado, siempre hay opciones que ya vienen integradas en el teléfono o es la propia casa del mismo quien nos deja aplicaciones o programas.