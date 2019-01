La linterna y otras aplicaciones que jamás deberías instalar en tu móvil

La linterna

Es una de las aplicaciones que no debemos descargar. Porque aunque no lo parezca, sí sabe más de ti de lo que puedas imaginar. De este modo, es una de las vías claras para que los espías asomen la cabeza. Hay que saber que cuando nos descargamos alguna aplicación, estamos aportando o dando algunos permisos que realmente no queremos dar pero que lo hacemos de manera inconsciente, porque no nos paramos a leer todo lo que nos van diciendo.

Es por ello que al seguir con los pasos de instalación, podremos estar aportando pistas como la ubicación. Uno de los grandes errores que solemos cometer. Además de la ubicación, hasta pueden llegar a leer nuestros mensajes de texto, por lo menos es lo que los expertos nos afirman. De ahí que tengamos más prudencia. Por lo menos, a partir de ahora, ya no vamos a descargar ningún tipo de linterna, porque tampoco es que la usemos demasiado. ¿No crees?.