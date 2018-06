10 formas en las que tu móvil está saboteando tu vida

Quizás podamos pensar que nuestro móvil se ha convertido en nuestro mejor amigo, pero no. Lo cierto es que no siempre es así y hoy veremos el porqué. Parece que en lugar de ser bueno, se trata de todo lo contrario. Puede estar saboteando nuestra vida y nosotros no nos hemos dado ni cuenta.

No puedes dejar de leer todo lo que aparece a continuación, porque seguro que te vas a sentir muy identificado con ello. Problemas que surgen a raíz de estar siempre con el móvil en nuestra mano. Parece que es él quien controla nuestra vida y desde luego, no puede ser de esta manera.