Los problemas de seguridad que trae utilizar Bluetooth

Aunque las nuevas tecnologías son algo básico en nuestra vida no siempre cuentan con noticias muy positivas. Como bien ya sabemos, siempre hay que hacer un buen uso de las mismas. Más que nada porque necesitamos mantener a buen recaudo nuestra seguridad. Así que, para que esto no se nos olvide, siempre conviene tener claros algunos aspectos.

Dichos aspectos vienen de utilizar Bluetooth. Es una de las conexiones más conocidas por todos, ya que, desde hace muchos años nos viene mejorando nuestras posibilidades de combinar y pasar diferentes datos a diversos dispositivos. No te pierdas los mejores consejos de seguridad y otros mitos que están relacionados con utilizar Bluetooth.

Problemas de seguridad que trae utilizar Bluetooth

Como bien decimos, el Bluetooth se trata de una conexión. Como tal, necesitamos estar seguros ante ella. Pero desde luego la fama que tiene la misma, es de todo lo contrario. Se dice que es una de las conexiones menos seguras de todas. Es cierto que poco a poco ha intentado mejorar y que seguro, que en breve, conseguiremos que lo haga todavía mucho más. Así que lo mejor, es conectarnos pero mostrarnos siempre como “No visible”.

Pero ojo, aunque es una idea recomendada, también hay que decir que ni con eso, estaríamos a salvo. Más que nada porque hoy en día son muchos los expertos que hasta pueden vernos aunque pensemos que no. Mediante el llamado Bluetooth Device Address cualquiera podría localiza nuestro Bluetooth. Además, hay que recordar que gran parte de los dispositivos móviles cuentan con contraseñas muy sencillas que vienen de serie.

Es por ello que siempre se recomienda el cambio de las mismas. Algo un poco más elaborado que no sea sencillo, para nadie el dar con el número. Aunque como muchos expertos aseguran, para estar realmente seguros ante cualquier tipo de ataque, es apagar la conexión del Bluetooth. ¡Así no tendremos ningún tipo de problema!.

Como son muchas las preguntas sobre este tema, los estudios no se han hecho esperar. Es por ello que uno de los últimos nos afirma que los hackers pueden estar detrás aprovechando cualquier mínimo error. Parece que no solo es cuestión de mantenerlo conectado mucha gente, sino que al estar el dispositivo encendido, ya será perfecto para que puedan acceder a él. Las futuras versiones de la gran mayoría de los dispositivos, tendrán mejoras. A parte de todo ello, se anuncia que no hay que alarmarse demasiado. Simplemente tener conciencia de los peligros que puede entrañar y estar al tanto para prevenirlos.

Mitos sobre la utilización del Bluetooth

Porque además de los problemas de seguridad, alrededor de la conexión Bluetooth se han generado otros mitos. Algunos de ellos desde luego no son lo que parecen. Pero claro está que cuando se va generando alguno de los mismos, corre como la pólvora y todos acabamos creyendo en ellos.

Malo para la salud: Hace un tiempo, estábamos con este rumor tras la oreja. Se decía que el Bluetooth era malo para la salud. Realmente no solo esta conexión sino que el tema de que los dispositivos son dañinos sigue siendo todo un gran debate. Si hablamos de las radiaciones que emiten los móviles, estarán mucho por encima ya que usan redes como 3G o 4G, mientras que el Bluetooth lo hace en cantidades mucho más bajas.

El Bluetooth es para sitios pequeños : Se decía que para poder usarlo tenía que ser entre espacios pequeños. Tan solo como mucho, unos 10 metros. Pero hoy en día esto ha mejorado un poco más de lo que pensamos. Hay una clase del mismo que puede alcanzar más de 100 metros.

: Se decía que para poder usarlo tenía que ser entre espacios pequeños. Tan solo como mucho, unos 10 metros. Pero hoy en día esto ha mejorado un poco más de lo que pensamos. Hay una clase del mismo que puede alcanzar más de 100 metros. Interferencias con el Wifi: Otro de los mitos que circulan alrededor del Bluetooth es que éste causaba ciertas interferencias con el Wifi. Pues no es así porque cuenta con dos canales y la señal del mismo va alternando cuando nota que la frecuencia está un poco más saturada de lo normal. De este modo se evita que realmente interfiera en los diferentes dispositivos.

Como ves, los mitos acerca esta conexión sí se pueden desmentir, porque han ido evolucionando y nos permiten estar más a salvo que nunca. Pero desde luego las seguridades siempre es mejor mantenerlas al 100% porque nunca sabemos quien puede estar cerca, acechando nuestra conexión y seguridad.