1 Para despertar

La ciencia nos muestra que la música nos afecta de muchas maneras, tanto emocional como fisiológicamente, de forma que hay melodías que nos pueden ayudar a levantarnos mucho mejor que el sonido estridente de la alarma del despertador.

“Para la mayoría de nosotros, es una lucha pasar de sentirnos malhumorados e irritables a estar alerta, enérgicos y optimistas”. Así que hay que levantarse con ánimo.

Siguiendo estas directrices, el equipo de Spotify seleccionó pistas muy variadas para componer la lista de reproducción de Spotify.

Arranca con el “Viva La Vida” de Coldplay y también contiene “Wake Me Up” de Avicii, “On Top OF The World” de Imagine Dragons o “Wake Up” de Arcade Fire, entre otras canciones.