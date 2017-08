Las imágenes mas cómicas que ha capturado Google Maps

Una carretera desconcertante

En un lugar de cuyo nombre no me quiero acordar… No, eso de El Quijote, pero seguramente los conductores que pasaron por este tramo de carretera quisieron borrar rápidamente esta imagen de sus retinas para no tener pesadillas por la noche. Uno está preparado para ver ciertas cosas, pero si vas al volante y ves esto, seguro que te quedas bastante desconcertado.

En lo que a primera vista podría parecer un control de policía, lo cierto es que se trata de cuatro personas bastante curiosas. Uno con la careta de Scream, uno con capucha y careta, uno con delantal y sombrero y otro con cabeza de animal. No sabemos cómo acabó la historia, pero de primeras no parece un lugar muy acogedor.