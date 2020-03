Como sabemos, las fotos son uno de los recursos más queridos y aclamados hoy en día. Pero es cierto que lo bueno de la tecnología, es que necesitamos que estén siempre bien guardadas, porque no queremos ningún tipo de susto. De ahí que Google Fotos sea uno de esos recursos que debemos tener muy presentes.

Tanto es así que dicho almacenamiento de Google es siempre una de las mejores opciones para poder contar siempre con las mejores imágenes en nuestro poder. No perderemos ninguna de ellas y además estarán bien ordenadas y en un mismo lugar. ¿Qué más podemos pedir? Pero si lo sabes y no cómo funciona o lo que puede hacer por ti, entonces no te pierdas todo lo que sigue.