Google Pixel 2: Cómo es el primer teléfono con inteligencia artificial

Han sido muchos los rumores en los que se confirmaba que por fin iba a salir al mercado el Google Pixel 2. La expectación generada tiene su propia lógica. No se trata de cualquier teléfono, ni smartphone, ni un Android. Es el smartphone por excelencia para Google. Un modelo a seguir por el resto de compañías y fabricantes de cualquier Android. La empresa con el primer modelo demostró que eran aptos de lanzar un gama alta de los mejores del mercado. Con el Google Pixel 2 se ha dado un paso más adelante y está por supuesto por encima de cualquier otro teléfono de la actualidad.

El Google Pixel 2 tiene muchas características con el Google Pixel 2 XL y nada tiene que envidiar a pesar de la diferencia en el diseño y el tamaño. Google con este smartphone ataca de forma directa al iPhone 8 y al conocido y exitoso Samsung Galaxy S8. El Google Pixel 2 tiene una gran fortaleza en aspectos como el software y la cámara. Está fabricado por HTC (un dato bastante curioso)

El Google Pixel 2 es uno de los smartphones más conservadores de los modelos en lo que se refiere a su diseño. EL hardware se queda un poco atrás. Este móvil no sigue la tendencia de tener marcos muy reducidos, pero aporta dos altavoces frontales que harán las delicias de los que le gustan el buen sonido y escuchen mucha música en sus terminales.

Tiene una carcasa trasera muy distintiva en los móviles de Google. Eso le hace ser muy original, pero el Pixel 2 tiene ligera variaciones. Todo el cuerpo del smatphone es de aluminio y la parte superior esta hecha de cristal curvo. Tiene un adaptador y unos auriculares bastantes decentes. Las características principales del Google Pixel 2:

Procesador Qualcomm Snapdragon 835

Cámara trasera de 12 megapíxeles con apertura f/1.8

4 GB de memoria RAM

Pantalla P-OLED de 5 pulgadas, resolución FullHD y Gorilla Glass 5

64/128 GB de almacenamiento interno

Resistencia al agua IP67

Colores azul, blanco y negro

Cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura f/2.4

Batería de 2.700 mAh

Google Pixel 2: un gran terminal

El Google Pixel 2 viene con Always on display como tienen otros smartphones del mercado. En este se muestra información muy útil sin tener la necesidad de desbloquear el terminal. Con la función Now Playing podrás sin desbloquear el móvil detectar la canción que esté sonando en un momento determinado y lo muestra en la pantalla.

La intefaz de este móvil es el Launcher. Posee un espacio con notificaciones inteligentes (Google Now) como las tareas pendientes y el calendario. La barra de búsqueda está en la parte inferior. Tiene la función Active Edge que permite activar Google Assitant con tan sólo apretando el móvil. Este contiene nuevas funciones como el Cvar.

La Google Pixel 2 y el Xl vienen con Google Lens. Esta aplicación usará la cámara del móvil para poder dar información de lo que se está viendo, como cuadros, películas, etc. La inteligencia artificial potencia la tecnología que da toda la información del momento e interpreta cada dato de la imagen que se va mostrando. Con ello se puede diferenciar entre imágenes similares reconociendo con mucha precisión

Tiene Arcode con los que podrás jugar de forma interactiva o usar simulaciones en la pantalla. Incorpora una función con stickers con diferentes temáticas. Estos muñecos responden al entorno y actúan entre ellos. Está muy optimizada para que sea vea una realidad aumentada y fluida.

¡un gran móvil sin lugar a dudas!