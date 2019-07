Ya sabemos que Google lo sabe todo. Muchas veces más de lo que pensamos. Pero en esta ocasión sabe algo que nos lo tiene oculto. Y es que Google esconde unos juegos de toda la vida que harán las delicias de los románticos de los videojuegos. Tiene algunos secretos que pueden hacerte pasar un buen rato y que te gustarán mucho.

La mítica serpiente, lanzar penaltis o el comecocos son algunos llamados «easter eggs» más interesantes que los ingenieros de la compañía han dejado por ahí entre sus búsquedas. Unos juegos con los que puedes pasar horas y horas jugando y no te cansarás. Google esconde los juegos más divertidos para que no te piques y no puedas de dejar jugar.