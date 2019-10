Todos conocemos el poder que tiene Google. El famoso buscador es todo un acorazado de Internet capaz de llegar donde no llega nadie. Con el paso de los años ha aumentado su negocio y ahora también domina localizadores de lugares, puedes comentar y criticar establecimientos, etc. Sin embargo, seguro que no sabes que también tiene herramientas secretas.

Y es que desde hace mucho tiempo Google ya no solo es un simple buscador. Ahora es una página famosa por sus doodles conmemorativos, que ofrece todo tipo de servicios y aplicaciones, y que posee un montón de secretos y misterios que no son tan fáciles de encontrar.