Las gafas de ‘made in Spain’ que ayudarán mucho a los invidentes

La tecnología da pasos agigantados. Esto lo sabemos y es por ello que siempre puede dejarnos productos así como ideas que ayuden a muchas personas. En este caso, estamos ante uno de ellos. Se trata de unas gafas ‘made in Spain’ que cuentan con una tarea de lo más importante para las personas que lo necesitan.

Se dice que en todo el mundo hay más de 200 millones de personas invidentes. De las cuales, más de 35 millones son ciegas totalmente y en España tenemos unos 75.000 afiliados a la ONCE. Aunque de todos ellos, un 19% son los que tienen una ceguera total. Así que, un proyecto como el que sigue puede ser un buen comienzo para hacerles la vida un poco más sencilla.

Las gafas ‘made in Spain’ que desempeñan un gran trabajo

Las personas que sufren de ceguera tenían como guías a los perros o incluso los bastones. Pero ahora, gracias a los avances de tecnología, llegan nuevas opciones. Sin duda, son grandes noticias. Porque solo así se les puede hacer la vida un tanto más fácil. Así es que, hay un proyecto que ya toma mucha fuerza. Se trata de ‘Eyesynth’, que como decimos es un proyecto totalmente español, que llega desde Castellón.

Lo que intentan es que la gafas puedan estudiar el espacio en tres dimensiones. Van procesando la información y la transmiten en sonidos que la persona invidente entenderá. De este modo y gracias a dichos sonidos, la persona ya va procesando la información. Sabrá qué es lo que ocurre a su alrededor y si hay algún tipo de peligro.

Pero no vayamos a pensar que las gafas realizan el mismo trabajo del bastón. Pues no porque éstas no solo pueden avisar de lo que ocurre por el suelo sino de situaciones cercanas. Es decir, detectarán otros objetos que no necesariamente estarán por el suelo. Cierto es que la empresa no quiere dejar de lado al bastón, sino que cree que las gafas serán un buen complemento para él.

¿Cómo funcionan realmente las gafas?

Las gafas cuentan con dos cámaras superiores que van grabando lo que se encuentran delante de sí mismas. Como llevan un microordenador, toda la información que se va grabando se procesa. Así, se va a traducir en ruidos. Dichos ruidos tendrán diferentes intensidades y llegarán de diversas direcciones. De este modo se pretende advertir a la persona de una manera totalmente verídica.

Además, la información llegará a tiempo para que la persona pueda reaccionar ante cualquier tipo de peligro. Además, dependiendo de dónde la usemos, se pueden graduar. No es lo mismo usarlas en interiores que en exteriores. Si pensamos en qué es lo que nos aportan a diferencia del bastón ya estamos viendo que son bastantes cualidades y una de ellas, la amplitud de visión, ya que al ir girando la cabeza, se podrá ver más para aportarlo como información.