Eres un jugador y de vez en cuando algunos errores te salen en tu PS4. Tratas de resolverlos pero no lo consigues, y lo único que quieres es lanzar tu consola por la ventana. Si ves que tiene una luz intermitente en tu PS4, no te asustes, es un problema muy típico en esas consolas, pero se puede arreglar. Sony lleva desde que se lanzó en el año 2013 trabajando para poder solucionarlos, y por eso ha actualizado el firmware varias veces.

Es cierto, la PS4 tiene fallos que no te permiten tener una buena experiencia, no juegas a gusto, no puedes ver pelis ni tampoco acceder a los servicios de streaming. En el año 2016 Sony lanzó dos versiones de PS4, un modelo más fino y la PlayStation 4 Pro compatible con 4K, las cuales ofrecen mayor rendimiento que la PS3, en especial solucionando algunos de los problemas de hardware. Pero igualmente, la PS4 tiene fallos. Si quieres nuevos juegos, puede ser un problema.

En este artículo te vamos a ofrecer toda la información para que puedas resolver tus problemas con la PS4, si no encuentras aquí la solución, lo mejor es que te pongas en contacto directamente con Sony, ellos darán respuesta a tus demandas.

Si quieres aprender a solucionar los principales errores que pueden salirte y resolverlos cómodamente, sigue leyendo este artículo, puede ser de gran ayuda para ti. A continuación te contamos cuáles son los principales errores en la PS4.

La línea azul de la muerte

Cuando enciendes tu PS4, por norma general, sale una luz LED, que tiene que parpadear justo antes de ponerse de color blanco. Pero algunas consolas sufren lo que se conoce con el nombre de la “línea azul de la muerte”. Este fallo se reconoce porque la luz azul no deja de parpadear, lo que es un indicador de que hay un problema de transmisión. Después, se apaga, sin más. Pues bien, no te ocurre solo a ti. Es algo habitual en las PS4 de entre finales de 2013 y principios de 2014.

Si esto te ocurre, debes actualizar el firmware de tu TV, porque parece que esto resuelve la falta de conexión entre audio y vídeo. Con una Smart TV es sencillo, solo has de consultar el manual, y al mismo tiempo puedes configurar el HDMI y hacerlo compatible con el dispositivo.

Comprueba los puertos HDMI, tanto los de la tele como los de la consola y prueba con cables alternativos. Verifica la fuente de alimentación. Verifica el disco duro. Reinicio del controlador.

Luz roja intermitente

Cuando esto ocurre normalmente el problema se debe a un sobrecalentamiento del equipo, a causa probablemente del ventilador, si bien es cierto que hay jugadores que hicieron un informe del error poco después de encender la consola.

Te vamos a ofrecer una solución, pero si no consigues arreglar el problema, comunícate con el servicio de atención al cliente de PlayStation o lleva tu consola a una tienda oficial de Sony, para que te la arreglen o te la cambien.

Una posible solución es presionar el botón de encendido de la PS4 durante unos 10 segundos o bien, hasta que escuches un pitidito previo al apagado. A continuación desconecta la fuente de alimentación y deja descansar la consola durante el tiempo suficiente para que se enfríe. Después, colócala en un lugar espacioso y ventilado y en vertical, lo cual reduce el sobrecalentamiento.

Problemas con el puerto HDMI

HDMI

Si tienes problemas con el puerto HDMI puedes probar con la solución que te ofrecemos a continuación, y si no funciona, ponte en contacto con Sony, que de confirmar el problema te enviará otro cable totalmente gratis.

Si quieres arreglarlo tú mismo, primero, comprueba los puertos HDMI, después dobla hacia atrás el metal y dobla la pieza dañada. Después asegúrate de que el HDMI no ha sido dañado por el puerto. Pide un reemplazo si no funciona. O usa un cable HDMI alternativo.

Controles analógicos DualShock 4 dañados

El controlador DualShock 4 de la Ps4 es de lo más pro, pero es muy fácil romper su relleno de goma a la hora de exigir movimientos rápidos, como Bloodborne. Pero esto no significa que el joystick ya no valga.

Una posible solución es comprar una cubierta de los controles analógicos, y así tener una experiencia de juego aún más cómoda, al tiempo que cuidas el mando y tu consola.

No hay suficiente espacio de almacenamiento

Recicla tu disco duro Ps4

Los sistemas más nuevos de PlayStation 4 tienen un almacenamiento interno de hasta 1 TB, pero aquellos jugadores que tienen una unidad interna de 500 GB no cuentan con el suficiente espacio debido a que las actualizaciones de juegos los hacen más grandes de lo que eran en sus orígenes.

Una posible solución es conectar un disco duro externo USB a la PS4 , ya que funciona con cualquier disco duro compatible con USB 3.0. Tan solo hay que conectarlo a uno de los puertos USB de la PS4 y seleccionar la opción Formatear como almacenamiento extendido.

Otra solución es cambiar el almacenamiento interno de la PlayStation 4, lo que no anula la garantía y cargar todos sus archivos en la nube a través de PlayStation Plus, sin perder nada.