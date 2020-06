El teléfono móvil es una prolongación de nuestro cuerpo. Podemos salir de casa sin llaves, sin gafas de sol e incluso sin ropa, pero nunca, nunca, se nos olvidará el móvil. Y es que ahora mismo no nos podemos imaginar la vida sin él. Sin embargo, muchas veces no le tratamos como se merece. Hoy te vamos a decir los errores que cometes cuando cargas tu móvil. Y mucho ojo porque son más de los que nos pensamos.

La vida media de un smartphone no llega a los dos años. Y es que ahora mismo le damos mucha caña durante todo el día. Y más ahora con las famosas videollamadas. Además, son muchas las actualizaciones que hay que hacer para que no se quede obsoleto. Por este motivo, hay que tratarlo bien y no cometer fallos cuando cargamos el móvil.