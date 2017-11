Tamagotchi, de vuelta para el próximo año 2018

El mundo de los juegos, especialmente el de los juegos electrónicos, es muy curioso. Los juegos que, en un principio, parecía que no iban a triunfar, lo hacen. Y este es el caso del videojuego del que vamos a hablar a continuación. Un juego que ha pasado a la historia, o al menos parece que va a hacerlo. Se trata del famoso Tamagotchi, un juego muy sencillo que causó verdadero furor en los años 90. ¿Quién lo recuerda?

La cuestión es que parece que este famoso juego, que todas las tiendas de ‘todo a cien‘ copiaron en la época de la peseta, vuelve para quedarse. Es cierto que en los últimos años hemos conocido diferentes versiones de este juego que, en un principio, era muy rústico y sencillo, pero ninguna se ha quedado de forma permanente. Hasta ahora.

Tamagotchi, disponible para Android e iOS

En el año 2018 se cumplen 20 años del nacimiento de este juego virtual, que consistía en cuidar a una mascota de forma virtual, y ¿Cuál es la mejor forma de celebrarlo? Sacando al mercado una versión de este querido videojuego para Android y otra para iOS. De esta forma los niños pequeños de hoy en día podrán disfrutar de tener una mascota de forma virtual. El nombre de este juego, que se podrá descargar en la App, será de My Tamagotchi Forever.

En esta nueva versión también se podrá cuidar de una mascota virtual, ya que esa es la esencia del juego, y se podrá escoger entre varias diferentes, algo que no ocurría en el juego original donde solo tenías una opción. Puedes registrarte ya en la página oficial, aunque aún quedan unos meses para poder descargarlo.

La versión mejorada del Tamagotchi

Aunque los fundadores y creadores del juego han intentado mantener la esencia del juego, habrá algunos cambios que no gustarán a todo el mundo (o al menos no a los que han vivido la época del juego original). La elección de personaje, el color, el movimiento táctil…, son opciones que antes no se tenían y que pueden resultar extrañas para los clásicos del Tamagotchi.

Eso sí, es un juego muy recomendado para los niños más pequeños ya que consiste en cuidar a una mascota. Tendrán que darles de comer, limpiarlas, llevarlas al veterinario y sacarlas a pasear. Vamos, una mascota pero virtual. Esto puede enseñar a los más pequeños la importancia de cuidar de sus cosas (aunque al final terminaremos jugando más nosotros, los grandes, que los pequeños).

Por el momento poco más tenemos que decir de esta novedad que viene para el 2018, solo que hay que esperar pacientemente y que esperamos que el estreno de la aplicación sea a principios de año. ¡Estamos impacientes por conocer al nuevo Tamagotchi!