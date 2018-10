Motivos por los que Fortnite ya causó más de 300 divorcios en toda Europa

Menos tiempo para pasar por la pareja

Uno de los motivos clave por el que Fortnite ha causado ya una serie de divorcios es por éste. Porque la persona que se engancha a este tipo de juegos, está claro que tiene menos tiempo para la pareja. Algo que un día puede pasar pero que cuando se convierte en algo habitual, nadie está por la labor de continuar con una vida así. Si estás esperando para poder llegar a casa y cuando lo haces, ves cómo tu pareja prefiere estar ante una pantalla…¡no es plato de buen gusto!.

Aunque parezca algo de película, no siempre es así y en la vida real también sucede. Sino, que se lo digan a todas esas parejas que ya han presentado las demandas de divorcio. El juego engancha, pero esto no lo verás la persona implicada sino su familia. De ahí que querrá pasar más tiempo jugando que realmente con su pareja. Algo que no siempre se suele llevar demasiado bien.