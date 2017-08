Evolución de los juguetes que hoy revolucionan al mundo

Avalancha

Antes nos aprovechábamos de la gravedad, cuando nos subíamos a lo alto de una colina y con nuestra poderosa “avalancha” nos lanzábamos desde lo alto, tratando de esquivar las grandes piedras que se encontraban en el camino. El pequeño volante que nos permitía dirigir nuestro vehículo nos hacía sentir que nos encontrábamos manejando un auto de carreras.

Pero este pequeño vehículo sufrió los cambios de la evolución de los juguetes. Ahora, los chicos no tienen que subir a una alta colina para poder desplazarse con su “avalancha”, ahora tienen autos de verdad, adaptados a su tamaño, y por supuesto, con un límite de velocidad muy restringido. No obstante, esto no evita que los niños de ahora disfruten horas y horas con sus súper vehículos, que indiscutiblemente, son mucho más seguros que nuestras destapadas pero poderosas, “avalanchas”.