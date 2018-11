Leer disquetes y otras cosas que no sabías que la PlayStation 1 podía hacer

Leer disquetes

Por aquel entonces, es cierto que eso de tener un gran almacenamiento no siempre iba de la mano. No eran muchos los dispositivos que lo tuvieran pero lo que si era verdad, es que a nosotros nos encantaba el poder guardar todos los avances. Quizás porque era algo novedoso, y necesitábamos tener todo bien atado. De ahí que los disquetes fueron uno de los detalles imprescindibles que siempre debíamos tener a mano. Eso sí, ellos también contaban con una capacidad bastante limitada, en la gran mayoría de los casos.

Pero por si no lo sabías, este producto se podía colocar en la PlayStation 1 y grababa esos progresos que íbamos haciendo en cada partida. Aunque no lo parezca sí tenía su espacio para ellos. Pero es que, gracias a los mismos, ya no tendríamos que comprar una tarjeta de memoria, que lo cierto es que nos iba a salir más cara de lo que imaginamos. Los disquetes tenían mucha utilidad y, como vemos, la consola también.