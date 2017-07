Cómo borrar tus mensajes de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea creada en 2009 se ha convertido en un pilar más de nuestro día a día, ya que nos permite poder “hablar” con nuestros contactos en cualquier momento, además de enviar archivos como fotos o vídeos y archivos de audio. Recientemente se ha anunciado una mejora que puede resolver el problema de algunos que tienen “el gatillo fácil” y envían mensajes de los que luego se arrepienten.

Hasta ahora no existía la opción de impedir el envío de un mensaje ya escrito, pues una vez mandado podía tardar más o menos dependiendo de la conexión de los usuarios implicados, pero no se podía detener. Sin embargo, los desarrollos de WhatsApp, conocedores de los problemas que puede acarrear esta cuestión, han trabajado para evitar que los mensajes enviados por error lleguen a su destino.

Por lo que han comentado desde la compañía adquirida por Facebook en 2014, el funcionamiento es sencillo: si decides que un mensaje no se entregue, no tienes más que pulsar de manera prolongado sobre él y seleccionar la opción “Recuperar” en el menú que aparece.

Eso sí, se ha de tener en cuenta que ese borrado no está exento de un rastro que hará sospechar al destinatario. Verá lo siguiente: “Este mensaje ha sido borrado”. Quizá esto suponga tener que dar explicaciones incómodas, verdaderas o no, pero al menos se evita el mal trago de los mensajes no deseados.

Se ha de tener en cuenta que esta opción solo estará disponible en caso de que ambos usuarios utilicen la último versión de la app. Así mismo, no cabe la posibilidad de que el emisor reciba la confirmación de si el borrado se ha efectuado antes de que llegue el mensaje a su destinatario. Se nos ocurre si se elimina antes de ver el doble check azul, podremos respirar tranquilos, pero sigue habiendo muchos usuarios que tienen bloqueada esa opción de manera que solo sabremos que se ha borrado con éxito…si no hay represalias.

Esta y otras mejoras son las que han convertido WhatsApp en el gran referente de la mensajería instantánea. A pesar del moderado éxito de Telegram, que continúa muy lejos del gigante verde pero con buenos números de crecimiento, WhatsApp tiene un dominio casi monopolizador de las conversaciones que tienen lugar a través del teléfono móvil. Además, su versión web permite que se pueda escribir desde el ordenador directamente, porque las conversaciones se tienen de manera más fluida y no es obligatorio estar en la “segunda pantalla”.

El crecimiento de la aplicación continúa imparable y en febrero de 2017 ya tenía 1200 millones de seguidores. Seguramente, la creación de la función de borrar mensajes de Whatsapp propiciará que los usuarios de la aplicación la adoren todavía más.