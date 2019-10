Seguro que en más de una ocasión has viajado en avión y te has preguntado cómo se comunican entre azafatas y pilotos. Pues bien, toma nota porque seguro que esto te va a interesar. Y es que los tripulantes de un avión tienen un código secreto que utilizan para que los pasajeros no se enteren de lo que están diciendo a sus compañeros de vuelo. Así que la próxima vez que viajes en avión seguro que estás muy atento a lo que ocurre. Aunque esperemos que no te den malas noticias.

Este código secreto entre azafatas y pilotos ha sido ideado por Patrick Smith, un conocido escritor y piloto. El solito ha elaborado un glosario de la jerga que utilizan estos profesionales. Y la verdad es que es muy curioso. Aunque es cierto que no ha sentado nada bien entre sus compañeros. Y es que esto es cómo desvelar los trucos de todo un colectivo. Antes de elevarnos nos gustaría lanzarles una pregunta. ¿Por qué si no se puede fumar hay ceniceros en los aviones?