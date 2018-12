Cerrar Facebook de forma remota y otros trucos de internet que te solucionarán el día

Cerrar Facebook

La gran mayoría de los usuarios que pasan horas por internet, tienen Facebook. Porque es una de las redes sociales que más éxito tienen. De ahí que sean tantos los millones de personas que cada día se conectan a la misma. Pero hay que mencionar que en ocasiones puede que no consigamos cerrarlo como realmente queremos. Aquí tenemos dos partes bien diferenciadas, ya que por un lado quizás se nos haya olvidado cerrar la sesión desde un ordenador que no es el nuestro.

Por ello, para que no entre nadie en nuestra cuenta tenemos que ir al menú, ‘seguridad’ que lo encontraremos en privacidad. Una vez allí abriremos el menú que pone dónde hemos iniciado la sesión y tras ello pulsaremos ‘finalizar actividad’. De este modo, la sesión que se nos había quedado abierta, ya no lo estará. Aunque por otro lado, también puedes borrar tu cuenta para siempre. Una vez que lo hagas, desaparecerá toda tu información y tus imágenes, pero no lo mensajes que has enviado a otras personas.