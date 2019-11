Redes sociales, correos electrónicos, bancos, seguros, juegos…son cientos las páginas que nos piden contraseñas para poder entrar. Muchas veces ni las recordamos. Otras veces nos lo ponen tan difícil que solo falta que nos pidan cuerno de unicornio. Por eso, hoy te lo vamos a poner fácil. Te presentamos aplicaciones que ayudarán a tu cerebro para no tener que recordar tantas contraseñas.

Las dos contraseñas más utilizadas durante los últimos siete años han sido “123456” y “password”, ¿te parece seguro? Por eso ahora las páginas nos piden que metamos un montón de caracteres, de símbolos, números etc. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos qué es una buena contraseña y no estamos dispuestos o es imposible recordar cientos de ellos todos los días. Estas son las aplicaciones que te ayudarán a recordarlo.