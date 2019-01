10 aplicaciones que comenzaron siendo un éxito y murieron a los pocos días

Pokemon GO

Sin duda, es una de las aplicaciones que comenzaron siendo un éxito y por lo tanto, apenas necesita presentación. Ya todos conocíamos la fiebre del Pokemon pero más creció cuando se convirtió en una app de realidad aumentada. Todo el mundo se echaba a la calle en busca de estos pequeños seres que se escondían en diferentes lugares.

Tuvo un éxito rotundo y casi no había móvil en el mundo que no se hubiera descargado dicha aplicación. Hasta los famosos también se dejaban llevar por su encanto. Sin duda, un éxito sin precedentes. Quizás sea por la pérdida de interés o porque las actualizaciones no llegan, ‘Pokemon GO’ ha quedado en el olvido.