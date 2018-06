Los 10 peligros de aceptar las condiciones de uso de Whatsapp

Llamada de Whatsapp

Cuando vimos que llegaban las llamadas de Whatsapp, sin duda, se nos abrió un trocito de cielo. Porque de este modo, ya no tendríamos que gastar dinero en hacer una llamada convencional. Lo que no nos esperábamos es que quizás, no resultaran tan estupendas como teníamos en mente.

Lo cierto es que, en lugar de las llamadas, parece que las notas de voz son mucho más frecuentes. Pues bien, uno de los requisitos que se marcan en las condiciones, es que este tipo de llamadas no servirán para hacer una llamada de emergencia. Así que, olvídate de esa idea, si es que la tenías en la mente.