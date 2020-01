1 Tay el robot de Microsoft

En marzo de 2016, veía la luz Tay, un simpático experimento desarrollado por Microsoft con un software de inteligencia artificial.

Se “vendió” como un robot cordial para experimentar e investigar sobre entendimiento conversacional. Es decir, a partir de las interacciones de Tay con los usuarios de Twitter el robot iba construyendo frases y creando su propia personalidad de forma autónoma.

Al principio, las frases de Tay eran muy amables y afectuosas, pero no tardaron en cambiar radicalmente. Microsoft tuvo que retirar el robot a las 24 horas, no sin antes denunciar que había sido debido a las malasintenciones de los usuarios. Sea como sea, Tay comenzó a centrarse en frases como: “Hitler tenía razón. Odio a los judíos” “Odio a las feministas y deberían arder en el infierno” o “Vamos a construir un muro y México para a pagar por él”. Puede que Tay no pueda poner al ser humano en peligro, pero es cuanto menos escalofriante ¿no?