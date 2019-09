Aunque suena mal, Youtube se ha convertido en la mejor niñera que existe. Y es que no hay un solo padre que no encienda su móvil o tablet y para que su hijo esté entretenido le pone vídeos de la famosa plataforma. Los expertos dicen que no está bien, pero es que es inevitable. Lo que tenemos claro es que estos canales se han convertido en la mejor compañía. Te vamos a mostrar una serie de ellos que arrasan entre los más pequeños.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), La edad a la que nuestros jóvenes comienzan a tener dispositivo propio se adelanta año tras año, incrementándose partir de los 10 años. Y si son más pequeños, sus padres son los que hacen el gesto de darles el móvil. Son los más pequeños los que ya saben entrar en Youtube y ponerse los vídeos infantiles que arrasan en la red.