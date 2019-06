La que ahora es la chica del tiempo más guapa de todo el mundo, no habría imaginado hace unos años que esta iba a ser su vida. Sus planes de futuro eran ser modelo y contable, pero todo dio un radical giro. A sus 21 años, Yanet García inauguró una academia de modelaje para chicas jóvenes. Además, también estudiaba la licenciatura de contabilidad, a la vez que trabajaba como ayudante en Televisa.

Pero Mauro Morales, meteorólogo de la cadena, le hizo una proposición como chica del tiempo, a pesar de que ella no sabía nada, se presentó. A día de hoy, es la chica del tiempo más guapa del mundo, y nos deleita a todos con fotos maravillosas en su cuenta de Instagram. Aunque hay ocasiones,en las que aparecen fotos que ella no pretendía publicar.

Muchas otras famosas, cuando comienzan una relación, su número de seguidores se resiente. En cambio, eso no le ha pasado a Yanet García, quien no para de sumar y sumar. En estos momentos, su carrera está dándole muchas alegrías , además, ahora está a punto de estrenar su primera película. Es la primera vez que hace un trabajo para la pantalla grande, aunque sí es cierto que ya ha trabajado para el teatro. Yanet García no se detiene ante nada, y ni siquiera las penalizaciones de Instagram pueden con ella. La también influencer ha publicado una foto en su Instagram, donde podemos ver perfectamente su cuerpo, sin dejar lugar a la imaginación .

Actualmente, Yanet García ha logrado convertirse en la mujer del tiempo más famosa . Y es que su simpatía, sumado a su preciosa cara y su impresionante cuerpo, nos ha ganado a todos. La mexicana ha logrado un gran triunfo en los medios de comunicación , por no hablar de su cuenta de Instagram, la cual no deja de crecer. Ya son más de 10 millones y medio de seguidores los que tiene, y ni siquiera tener pareja ha hecho que esto cambie.

Yanet García no solo es la chica más guapa del tiempo, si no que también la más sexy. Es bastante habitual que la mexicana publiqué en sus redes sociales, fotos de lo más sensuales . Pero en esta ocasión, la foto que nos trae locos ha sido una filtración . Ella jamás imaginó que una foto así saldría a la luz, sin su consentimiento claro. Pues ella sube fotos tan provocativas como esta o más.

Yanet García se fotografía sin ropa interior

Además de ser la chica más sexy del tiempo, está haciendo sus pinitos como it girl. A pesar de no ser la influencer con más seguidores, pues se queda en los 10 millones y medio, comparado con Selena Gómez y sus 151 millones, lo de ella es limosnita. Pero aún así, el éxito que cosecha cada vez es mayor, y no ha necesitado de esas cifras para crear la gran repercusión que ya genera.

Las fotos de la chica del tiempo logran grandes cifras de ‘me gusta’ en muy pocas horas, y sus publicaciones siempre se llenan de muchos comentarios de admiración. Pero no es solo en su cuenta de Instagram donde podemos encontrar fotos tan fantásticas de Yanet García. En los foros suelen circular muchas de estas, algunas incluso no han sido publicaciones de ella. Un ejemplo es esta, en la que muchos se han dado cuenta de que la modelo no llevaba ropa interior. Pero esta gran repercusión de la joven mexicana, no ha sido siempre así.

Así era Yanet García antes de la fama

No será la primera ni la última vez en la que alucinamos con el antes y el después de un famoso. Y es que quien diga que el dinero no da la belleza, es porque no sabe lo que dice. Aunque Yanet García era modelo antes de su actual profesión, no lucía el tremendo físico del que ahora tanto presume en redes sociales.

Recientemente, Yanet García publicó en su cuenta de Instagram una foto de lo que es su antes y después de saltar a la fama. En ella, podemos ver cómo modelaba en la pasarela, y en la otra un posado actual. Sin duda, nos quedamos con esta Yanet García, aunque estamos muy agradecidos por que nos haya mostrado algo de su pasado.

Los inicios de Yanet García en TV