Supervivientes 2019 está arrasando en audiencia. Pero no solo se debe a la presencia de Isabel Pantoja en Honduras, o a los bikinis de Lara Álvarez, o al abandono de las Azúcar Moreno, también es gracias a los personajes secundarios. Y aquí podemos incluir a Violeta de Supervivientes 2019 que se ha convertido en todo un filón para los espectadores. Eso sí, aquí tenemos un cuestionario donde demostró no tener pelos en la lengua. ¡No te lo pierdas!

La influencer está protagonizando momentos mágicos en Honduras. En tan sólo un mes en la isla de Telecinco, ha roto con su novio, ha empezado ‘algo’ con Fabio y ha cortado toda relación con este. La verdad es que juego está dando. Violeta en Supervivientes 2019 está siendo uno de los concursantes revelación. Aunque es cierto que en ocasiones puede llegar a sacarnos de quicio con su comportamiento.

El lado sexual de Violeta Supervivientes

Violeta se ha caracterizado por ir siempre de cara. No se muerde la lengua y habla sin tapujos. Y de sexo también lo hace. Y así ha ocurrido durante una conversación de sexo con Omar, el que fuera pareja de Isabelita Pantoja. Así, de repente se atrevió a decirle. “¿Te gusta que te den manotazos en el culete?”. Violeta, sin dudarlo contestó que “me gustan los manotazos en todas partes, pero con la fusta no. Me gusta el sexo con dolor”. ¡Qué me estás contando!

Habría que ver la cara de Omar. Todavía está asimilando la respuesta. Y es que ya se sabe que cuando Violeta Supervivientes 2019 responde, se encienden las alarmas, e incluso puede subir el pan. Lo que está claro es que la próxima vez que Omar tenga que preguntar se lo va a pensar dos veces. Para algunos seguidores del reallity les gustó mucho la respuesta. Otros en cambio, respondieron que no era necesario conocer las conductas sexuales que tiene esta chica en la cama.

Violeta Supervivientes 2019 y sus escenas tórridas

De momento Violeta Supervivientes 2019 está regalando de los mejores momentos en la isla. Durante su relación con Fabio, ellos dos protagonizaron una tórrida escena en la playa delante de todos sus compañeros. Estos no dudaban en comentar lo que estaban viendo con menos humor de lo habitual: “Nadie puede dormir aquí con vuestros tocamientos”. Y es que la chavala no se corta ni con cristales. Finalmente, el DJ le espetaba que “me encanta que lo hagáis pero no al lado nuestro”.

Enfado entre Violeta y Fabio

Sin embargo ahora Violeta Supervivientes y Fabio no se pueden ni ver. Parece que el amor les ha durado poco, aunque nunca se sabe lo que pueda pasar en la isla. Ya se sabe que como en la casa de GH las cosas se magnifican. La valenciana decidió romper en directo con su novio, todavía no hay ni rastro de beso entre los dos protagonistas. Parece que el modelo tendrá que pedir perdón para que su amada le vuelva a dirigir la palabra o viviremos una ruptura en Supervivientes. ¿Qué pasará?

Amiga de Isabel Pantoja

Mientras tanto la audiencia decidió que Violeta pasase a formar parte de Playa Abandonada. La organización lo dejó en manos de la audiencia quien, con un 79% de los votos, decidió que Violeta debía ser penalizada y pasar a formar parte de Playa Abandonada. Aunque ella no quería estar, allí ha encontrado los brazos de Isabel Pantoja. La superviviente se ha sincerado con ella sobre todas las dudas que tiene a raíz de que Fabio mencionase a su ex. La tonadillera, por su parte, le daba consejos de amor.

Aunque Violeta Supervivientes se llevó un gran disgusto al saber que no estará durante algunos días con Fabio, la superviviente se sinceraba una noche con Mahi y confesaba que tiene dudas acerca del grado de compromiso del argentino. Para ella, él sigue pensando en su relación anterior y ha sido la única que ha “arriesgado todo”.

¿Qué te está pareciendo la actitud de Violeta Supervivientes? La verdad es que la valenciana está dando mucho juego. No tiene pelos en la lengua y eso se demuestra en cada acto del reallity. Veremos si próximamente contestará a más preguntas.