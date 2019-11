1 Comidas más asquerosas

No hay nada más bonito en esta vida que comer. Sentarte a la mesa y disfrutar de los manjares de la vida. Sin embargo, en otras ocasiones la comida se puede convertir en lo más asqueroso del mundo. Son unos platos que no hay estómago que se lo trague. Por ejemplo en este vídeo vamos a ver cómo la gente se come un pulpo vivo.

Pero no es lo único. En otro vídeo de Youtube vemos un plato típico de Inglaterra donde la sangre es la protagonista. Al estilo de la morcilla, pero con peor pinta. Si después de ver este vídeo, vas a comer, lo sentimos. Seguro que ya no podrás decir eso de “yo como de todo” después de ver estas imágenes.