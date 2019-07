Llegan a nuestras vidas y ya no somos capaces de vivir sin ellos. Hablamos de los vídeos virales que gracias a las redes sociales se convierten en lo más visto. Unos vídeos que no nos cansamos de ver y de compartir en nuestro Smartphone o en Facebook. Seguro que recuerdas la famosa frase de “qué has hecho pollito”. Un vídeo del que todo el mundo habló en su día y que hoy sigue causando sensación.

Pero no son los únicos. ¿Recuerdas la famosa chica que la lió parda? Pues nosotros vamos a hacer un repaso por los vídeos virales que se convirtieron en lo más visto en las redes sociales. Prepárate para reír y para posteriormente compartir. Una buena dosis de humor para estos días.