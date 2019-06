La hemeroteca es ese lugar que se pueden consultar noticias y fotos ocurridas hace años. Una herramienta muy útil para periodistas y para documentarse y conocer lo que ocurrió en el pasado. Sin embargo, en muchas ocasiones la hemeroteca se convierte en la peor arma de los famosos. Sobre todo cuando esas imágenes son un poco atrevidas. Es el caso del topless de Paula Echevarría. Un pasado que hizo explotar a su pareja Miguel Torres.

Paula Echevarría tiene un tipazo pero es cierto que no ha sabido explotarlo mucho en sesiones de fotos. Quizás por lo de ser madre o por lo de ser actriz, siempre ha intentando ganarse el pan con su talento a hacerlo con su cuerpo. Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo hace unos años la sesión de topless de Paula Echevarría se convirtió en el tema más comentado del mundo. Seguro que no lo recuerdas.