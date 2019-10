1 Pilar Rubio de neón

Como te hemos dicho, en sus colaboraciones en el programa de Antena 3 “El hormiguero”. Pilar Rubio, es capaz de llevar a cabo las pruebas más imposibles. Por eso no nos extraña que se atreva con looks tan arriesgados como este. Un estilismo imposible de ignorar.

Sencillo no es. De ahí que no haya sido un “outfit” que salga de la personalidad de la colaboradora, mucho más tranquila y sin complicaciones, sino de su equipo de estilistas. El look tiene de todo. Un enorme abrigo amarillo flúor, que es Largo, de pelo y con grades solapas. Solo una atrevida como ella se lo puede poner y mostrarlo en redes.