No hay artista hoy día que no haga uso de sus redes sociales para ayudar a promocionarse. Y no solo eso, si no que es una forma de tener a sus seguidores más que enganchados. Una gran mayoría comparte con sus fans su día a día, y otros como Cardi B o Taylor Swift lo que les da la gana. Normalmente suelen promocionar sus discos y conciertos.

Pero Taylor Swift no es de las que publican fotos de su vida privada o su físico, pues no le gusta que le critiquen. Pero esto no es lo único que atormenta a la cantante. Su amistad con Katy Perry se ha visto afectada desde hace tiempo, pero parece que han arreglado su relación.