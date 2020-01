1 Corazón naranja de Whatsapp

Para muchos, el naranja es uno de los colores favoritos. Como color tiene la capacidad de simbolizar el entusiasmo o la fuerza y la energía. Pero como hablamos de lo que llega a significar dentro de los emoticonos, entonces, tiene otro significado diferente a lo que realmente estamos pensando. Aunque en realidad no sea uno de los más usados, por regla general.

Pero si lo vas a usar, tienes que saber que amor no representa. Que es sinónimo de amistad. Por eso, si se lo mandas a una persona especial, lo bueno es que le demuestras tu cariño pero no el amor. Por lo que no será algo correspondido. Es un color que ilumina siempre la amistad, pero se aleja de las relaciones amorosas. Por eso, si esta era tu intención, debes tenerlo en cuenta.