Ya es oficial! Por fin os puedo contar sobre este proyecto!!! Tenía tantas ganas… 🤗 Se trata del anuncio de televisión del perfume de Twinset. Lo pasé muy bien en la grabación. Fue muy divertido. Gracias a todos los profesionales que lo hicieron posible 💖🌹Ese día perfumé el ambiente y a todo el mundo en el rodaje! 🙊🙈😋😁 @twinsetofficial @unomodels @ramonjordan @ivana_rh 💄 @vickymarcosg