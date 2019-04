Selena Gómez ha cerrado la puerta a toda posible relación con Justin Bieber. De ahí que Hailey Baldwin puede estar tranquila. Desde que la cantante salió del centro de rehabilitación han sido muchos los rumores sobre una posible vuelta. Esto ha provocado que la novia de Bieber se haya sentido celosa y a punto ha estado de romper. Sin embargo, Selena Gómez tiene nuevo novio.

Selena Gómez pasa página y lo hace de la mejor manera posible. Selena Gómez tiene un nuevo novio. Y como suele pasar en estas cosas, han sido los fans más observadores los que se han dado cuenta. Al parecer la artista lleva bastantes días en Italia viéndose con un joven productor de cine italiano. Su nombre es Andrea Lervolino y tiene 31 años. Y como en las historias más románticas parece que se han conocido por pura casualidad.

Hace unos días Selana viajaba a Italia a ver a su muy buen amigo y compañero de reparto en ‘los Magos de Waverly Place’ David Henrie. La casualidad ha provocado que precisamente se encuentra allí rodando una película producida por Andrea Lervolino. Por el momento no hay fotos de la pareja, porque parece que Andrea quiere permanecer alejado de los focos, sí hay testigos que los han visto pasar tiempo juntos. Y es que la noticia de que Selena Gómez tiene nuevo novio sigue siendo un bombazo.

Todavía no podemos afirmar con certeza que Selena Gómez tiene nuevo novio. Pero todo apunta a que el tiempo que está pasando con el productor le está sentando muy bien, sobre todo después de que los problemas con Justin Bieber hicieran que su romance no saliera adelante. Sabemos que muchos fans no van a olvidar a la pareja, pero no parece que su sueño se vaya a cumplir.

Selena Gómez tiene nuevo novio, candidatos

Sin embargo, la bomba de que Selena Gómez tiene nuevo novio ha dado la vuelta al mundo. Todos queremos que la artista tenga pareja. Por eso, incluso se ha llegado a insinuar que su novio podría ser Justin Theroux. El ex de Jennifer Aniston, uno de sus famosos nueve novios. Según los periódicos norteamericanos fue él el que dio el primer paso para ese reencuentro. El actor empezó a intentar conquistar a la cantante mediante llamadas y mensajes. Ninguno de los dos implicados en este lío amoroso se ha pronunciado, y es que es posible que todavía no quieran hablar públicamente del tema.

Lo que está claro es que lo del nombre de Justin le gusta a Selena. No sabemos si sería bueno para su salud que el nuevo novio de Selena Gómez se llame igual. Incluso le ha salido un tercer nuevo novio. Se la vinculó con el cantante Niall Horan. “Selena piensa que Niall es genial y ama su música, pero no son novios a pesar de algunos de los rumores”, dijo una fuente a Hollywood Life.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, boda a la vista

Justin Bieber y Hailey Baldwin vivirán muy pronto en la nueva casa que el artista le ha regalado a la modelo. De esta manera comienzan una nueva vida y parece que la boda oficial sigue en pie. Aunque de momento es Justin quien se tiene que recuperar de sus problemas.

Estos días hemos visto que Justin se encuentra mejor. Hemos visto un vídeo donde se le ve muy sonriente. Ha querido mandar un mensaje emotivo a sus amigos de Los Jonas Brothers. “Están de regreso”, escribió el cantante junto al video donde se le ve cantando y bailando. Aunque el vídeo es en blanco y negro no pasa nada, ya que son los colores favoritos. De que Selena Gómez tiene nuevo novio, no ha dicho nada.

Estaremos muy atentos a si Selena Gómez tiene nuevo novio o no, porque la verdad es que es una pareja con muy buena pinta.