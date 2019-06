1 Selena Gómez acaba con Justin Bieber

Durante los 6 años que ha durado la relación de Selena Gómez con el canadiense sufrió mucho. Y es que no dejaron de romper y volver, pero su última ruptura fue la última. Justin Bieber anunció su noviazgo con Hailey Baldwin, y a los pocos meses su matrimonio. Esto influyó mucho en el estado mental de la cantante, por lo que ahora está terminando un tratamiento psiquiátrico.

Bieber también ha pasado por un serio problema de depresión, por el cual no se casó por la iglesia con la modelo. Pero está muy recuperado, y una persona de confianza ha contado que este enlace será en septiembre. Pero ahora Selena Gómez está completamente restablecida, y ¡ha borrado sus fotos con Justin Bieber! Él por su parte no ha hecho lo mismo, así que no sabemos cómo se tomará el cantante esta decisión de la que fue su gran amor.