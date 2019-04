Selena Gómez es una de las actrices más camaleónicas. Pertenece a esa generación de jóvenes que les gusta cambiar de look de manera constante. El pelo cada día de un color, en ocasiones largo, en otras, corto. Así es como se siente auténtica, y como logra captar la atención de todos sus fans en las redes sociales. Ahora lo ha vuelto a lograr con una forma de vestir muy peculiar. Prepárate para ver a una Selena Gómez irreconocible.

La artista con motivo de la celebración del Coachella, que es uno de los festivales más importantes del mundo, decidió dar una sorpresa a los allí presentes apareciendo en el escenario durante la actuación de DJ Snake. Pero no lo hizo sola, lo hizo junto a los artistas Ozuna y Cardi B, dos de los cantantes con más éxito de la actualidad.

Selena Gómez interpreta el Taki Taki

Así es como vimos a Selena Gómez irreconocible. Primero salió al escenario para interpretar el éxito ‘Taki Taki’ dejando a todos sin palabras. Muchos de los que estaban entre el público no daban crédito. Todos se preguntaban sí era Selena, ya no parecía ella. Es más, alguno pensó que se trataba de Kim Kardashian ya que su look recordaba a alguno que la celebrity ha lucido en sus apariciones públicas. Tras unos segundos de duda, se confirmó que la Gómez estaba sobre el escenario. La gente comenzó a enloquecer.

La cantante llevaba un total look blanco. Una forma de vestir poco habitual en ella pero con la que acaparó todas las miradas del Coachella. Algo sorprendente porque esta Selena Gómez irreconocible llevaba casi once meses sin pisar un escenario. Y es que en los últimos tiempos no ha pasado por su mejor momento ni profesional ni, sobre todo, personal.

Así es el look de una Selena Gómez irreconocible

No fue la única sorpresa de la noche. Selena aprovechó para hacerse fotos y subirlas a su Instagram. La artista regresó a la vida pública con un look al que no estamos acostumbrados. Gómez decidió eliminar de su armario los mini shorts y prendas lenceras transparentes, tal habituales en ella y apostar por los pantalones de vestir, americanas y botines. Como te decimos, una Selena Gómez irreconocible.

El look de una Selena Gómez irreconocible estaba compuesto por un pantalón blanco, acampanado y con raya, con una americana oversized, botines de punta y camisa de encaje con chorreras y puntillas sobresaliendo por las mangas. Una imagen que causó sensación entre sus fans que no dudaron en alabar su buen gusto en el regreso. De esta manera, sobre el escenario interpretó Taki Taki con un look firmadas por Versace y Ralph Lauren. Sobre el escenario no faltaron los complementos. Un buen número de joyas doradas bien visibles y unas larguísimas extensiones con trenzas. Selena tuvo su momento más taki taki en mucho tiempo y nos alegramos.

Qué habrá pensado Justin Bieber

El que se habrá quedado a cuadros al verla será Justin Bieber. Hasta hace tiempo pareja pero que ahora no atraviesan su mejor momento. En gran parte porque culpa de Hailey Badlwin, su pareja. Y es que ella es muy celosa y ha impedido que tenga trato con su ex. Incluso se llegó a especular que cuando los dos estaban en tratamiento para curarse de sus adicciones, mantuvieron contacto. Seguro que Justin Bieber, en plena terapia, se ha puesto nervioso al ver su regreso.

Acabamos de ver a una Selena Gómez irreconocible, y no solo por el físico. También en lo mental. La energía con la que pisó el escenario del festival deja claro a todo el mundo que está lista para volver a la carga. Un regreso del que nos alegramos mucho y que esperemos que tenga continuidad en el tiempo con alguna gira. Y es que esta chica sobre las tablas es todo un espectáculo. Los fans están felices y aplaudieron su vuelta.