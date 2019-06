1 Nuevo disco y grandes deseos

La gran sequía musical que ha sufrido Rihanna durante tres años ha llegado a su fin. Y para los que quieren saber cómo se va a llamar, seguramente sea ‘R9’. Pues no podría ser de otra manera ha confesado, ya que lleva años escuchando “¿Cuando llegará el R9?“. Pero esto no ha sido lo único que nos ha confesado la gran artista. Parece ser que ya no va a tener tantos secretismos con respecto a su vida.

Ya ha cumplido 31 años, y los dos últimos ha mantenido una feliz relación con el millonario saudí Hassan Jameel, con el que sigue, y muy enamorada. Puede que dentro de poco veamos a Riri algo más gordita, ya que nos ha confesado su mayor deseo. Y es que lo que ahora más quiere en el mundo es tener un hijo, y darle todo su amor de madre. Ay ese reloj biológico. Pero no ha dado ninguna pista sobre una posible boda, lo que a todos nos encantaría que sucediera. ¿Os imagináis su vestido? Desde luego, seguro que superaría a lo que sea que tiene preparado Pilar Rubio.