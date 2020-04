Las redes sociales nos han facilitado la vida de diversas maneras. Nos permiten no sólo estar conectados y en permanente comunicación con las personas que queremos, sino que también son una herramienta para trabajar, para estudiar y por supuesto para ligar. Sin embargo, lo ideal es utilizar la red social ideal para cada propósito. Seguro que todos conocemos Tinder, pues es una de las redes sociales más famosas para buscar a tu alma gemela. Sin embargo, si quieres ir un paso más allá, te mostramos las redes sociales más pervertidas donde podrás ir directo al grano.

Tinder

Ligar nunca ha sido tan fácil

Tinder es una de las aplicaciones más universales que hay actualmente. Tiene millones de usuarios y su objetivo – en contra de lo que la gente se piensa – no es tanto encontrar pareja, como ligar.

Hacerse una cuenta en Tinder es facilísimo. Puedes hacerlo a partir de facebook o rellenando un básico cuestionario que indique nombre, edad, si eres hombre o mujer y tus preferencias y lo que estás buscando. Lo importante, y lo único que interesa e realidad es tu foto.

A partir de ahí, el funcionamiento es igualmente sencillo. De las fotos que te ofrece la aplicación, en base a tus gustos, tienes que arrastrar a la derecha aquellas fotos que te gustan y a la izquierda aquellos que no te gustan (ellos no lo sabrán, al igual que tu no sabrás si estás en la izquierda de algún usuario). La aplicación te pondrá en contacto con las personas que también te hayan puesto a ti en la derecha.

Mixxer

Con Mixxer podrás ir directo/a al grano

Muchos usuarios han manifestado su desacuerdo en la evolución de Tinder. Creen que se ha convertido en una web ñoña donde la gente busca a un amigo “especial” que escuche sus dramas y despechos amparado en el anonimato.

Tras esto, muchos usuarios han buscado otras redes sociales donde encontrar personas más pervertidas o que estén buscando lo mismo que ellos; ir al grano sin tantos rodeos.

De momento solo está disponible en web, pero a juzgar por el gran número de usuarios pronto crearán la app.

Snapchat

Todos conocemos la versión gratuita de Snapchat en la que se intercambian fotos “normales”, sin embargo la versión Premium es mucho más hot

Aunque todos conocemos Snapchat y su contenido no es estrictamente sexual, las historias y mensajes privados de muchos usuarios pueden ser catalogados como hot .

El hecho de que en esta red social las imágenes desaparezcan a las 24 horas le da seguridad a las personas que cuelgan fotos en posiciones eróticas.

Como Snapchat no permite estas fotos, los contenidos más subidos de tono se suelen subir en la categoría de pago, premium (generando generosos beneficios a sus protagonistas)

Bang with friends

¿Te acostarías con alguno de tus amigos? Esta aplicación te ayuda a saber si ellos se acostarían contigo

Esta aplicación es una mezcla entre Tinder y Mixxer.

Sus intenciones también son un tanto pervertidas pues su objetivo es detectar dentro de tus amigos de Facebook quien estaría dispuesto a acostarse contigo.

Sí, así es, el funcionamiento es sencillo. Al igual que Tinder tienes que seleccionar a las personas de tu Facebook y decir con quién te acostarías. Si esta persona también te selecciona a ti – sólo si te selecciona y a través de la misma aplicación – entonces Bang with friends os pondrá en contacto.

Wingman

Muchas personas tienen como fantasía tener sexo en un avión mientras vuelan a miles de pies, Wingman te lo pone fácil seleccionando a las personas en tu vuelo que tienen el mismo deseo que tu

Wingman se presentaba al público como una de las redes sociales más pervertidas del momento. No sabemos si la publicidad es cierta, pero que es una de las redes sociales más “originales” seguro.

Se trata de una red social en forma de aplicación que posibilita que conozcas a alguien y ligues en un avión.

Al parecer tener sexo mientras vuelas en un avión es una de las fantasías sexuales de muchas personas. Wingman te lo pone más fácil tratando de buscar a usuarios en tu vuelo que tengan el mismo sueño erótico que tu.

Pornostagram

Si conoces Instagram no te costará deducir de que va Pornostagram; intercambio de fotos y comentarios un poco más pervertidas

Otra de las redes sociales más pervertidas es Pornostagram, una red que consiste en compartir fotos subiditas de tono.

Hay pocas restricciones en Pornostagram mas allá de que el usuario tenga 18 años y por supuesto nadie comparta o promueva la pornografía infantil.

Tras el éxito de Instagram, los desarrolladores de esta aplicación vieron un nicho en personas que quieren compartir fotos eróticas, muy explícitas que además puedan comentar después con el resto de usuarios.

Whisper

¿Le contarías tus secretos a un extraño?

No estamos seguros de que Whisper sea una red social de las pervertidas o con intención sexual pero que los usuarios le pueden dar ese giro es cierto.

Se trata de una red en la que contar nuestros secretos más íntimos sin ser reconocidos y sin desvelar nuestra identidad.

Se ha convertido en una de las redes sociales más exitosas de los últimos tiempos y funciona como un confesionario en el que los consejos van y vuelven. Tu tan sólo tienes que acceder, contar tu problema y al rato tendrás un sinfín de consejos y opiniones.

Love Sparks

Love Sparks es una red social que te permite llevar una agenda con tus citas y sugerencias sobre lugares, posturas y objetivos conseguidos. ¡Tu vida sentimental y sexual al día!

No se trata exactamente de una red social sino de una aplicación que te ayudará a llevar una vida sentimental y/o sexual organizada.

Esta aplicación no sólo te propone ideas y lugares para tener una cita o sexo, sino que también te sugiere posturas y experiencias amatorias nuevas.

Además, funciona como una especie de cartilla de objetivos donde poder ir marcando tus logros y tus avances. Es algo así como tu diario secreto del amor.