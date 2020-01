1 El nombrar las fuentes

Es cierto que cuando nos ponemos a leer un texto, vemos que es cierto que mencionan a algunos doctores o demás profesionales. Por eso, nos quedamos con la mención en sí, pero no sabremos si es fiable. Quizás porque nos confiamos de que cuando viene un nombre propio con apellidos, ya creemos que todo va rodado y no es siempre así sino lo contrario.

Debemos buscar las fuentes mencionadas porque en la gran mayoría de las ocasiones, serán nombres totalmente falsos. Nombres de personas que no existen o parten de alguna ficción como pueden ser vídeo-juegos o películas. La imaginación va más allá y desde luego no serán nombres conocidos por el gran público, para no levantar sospechas.