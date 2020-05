1 Problemas lógicos con elefantes que van al río…¿o no?

Uno de los problemas lógico que estamos viendo en las redes sociales es el siguiente: Un conejo vio a seis elefantes mientras se dirigían hacia el río. Cada elefante vio dos monos que se dirigían hacia el río. Cada mono sostiene un loro en sus manos…¿Cuántos animales van al río? Seguro que tú también has hecho numerosos cálculos con todo este problema.

Es uno de los más virales de las últimas semanas y no es para menos. Las cantidades que se mencionan en él son de lo más variadas. Desde la suma de todos los animales a parte de los mismos. Simplemente es un error a la hora de la lectura lo que nos hace engañarnos. Porque si lo miramos bien, los elefantes no van al río, por lo que tan solo son 5 los animales que realmente van hacia dicho río. ¿Lo has pillado ahora?