En los tiempos que corren si un famoso no está en Instagram no es nadie. Es la mejor manera que han encontrado de contactar con los fans y sobre todo, poder hacer negocio. En este caso se extrañaba desde hace tiempo que pareja formada por el príncipe Harry y Meghan Markle no tuvieran perfil. Pues bien, desde ahora ya se puede ver los que hace la pareja en las redes sociales.

El príncipe Harry y Meghan Markle han anunciado que lo utilizarán como vía de comunicación con los usuarios de la red social. Sin duda, es la mejor forma de acercar la monarquía al pueblo. Y más en una región como es Gran Bretaña donde los británicos quieren saberlo todo sobre sus personajes. Toma nota de la dirección de Instagram porque es @sussexroyal.