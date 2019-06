1 La última participación de Pilar Rubio en El Hormiguero

No nos asustemos, la última como soltera, pues este sábado es su boda con el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Estamos acostumbrados a que Pilar rubio nos sorprenda cada semana con su sección de pruebas, la mar de arriesgadas. Pero ha tenido varios motivos para que esta última no fuera así. Primero porque no tiene tiempo de prepararla, y segundo y más importante, no iba a arriesgarse a sufrir algún daño a tan pocos días.

Es por eso que Rubio optó por presentar su sección de moda, en la que Pablo Motos y San Francisco no quedaron muy bien parados, aunque se lo pasaron de lo lindo. Pilar Rubio comentó que ahora estaba de moda el maquillaje en las cejas, por lo que decidió mostrarlo. Pablo Motos acabó con las cejas pintadas de rosa, y San Francisco de azul, pero la cosa no se quedó ahí. La colaboradora les plantó dos faldas, y no dudaron en desfilar como si de una pasarela se tratara, ante su espectadores.